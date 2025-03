L’ISWEB AVEZZANO RUGBY TORNA DA PAESE CON UNA SCONFITTA: “TESTA ALLA SFIDA CON IL PADOVA”

AVEZZANO – Una dura sconfitta, per l’Isweb Avezzano Rugby, che torna dalla trasferta veneta contro il Rugby Paese con zero punti al seguito.

Un match rimasto in equilibrio solo nel primo tempo, anche se i padroni di casa hanno marcato tre mete, con i gialloneri determinati e grintosi su un campo tutt’altro che facile. Ma il divario con la seconda in classifica è emerso soprattutto nella seconda frazione di gioco quando i padroni di casa hanno preso il largo nel punteggio, terminando la gara con il parziale 57-0.

Queste le parole dell’head coach dell’Isweb Avezzano Rugby, Pierpaolo Rotilio, a fine gara: “Abbiamo subito una dura lezione, da una squadra molto preparata che ha giocato un’ottima partita. Faccio ai tecnici e ai giocatori del Rugby Paese i miei complimenti. Nonostante il risultato durissimo i ragazzi ci hanno provato e hanno combattuto su tutti i palloni. Purtroppo le due compagini si sono palesate di due cilindrate diverse e, soprattutto negli ultimi 15 minuti, il divario si è ampliato fino alla resa completa. Spero in settimana di poter recuperare alcuni dei giocatori infortunati che sono rimasti ad Avezzano, per poter affrontare al meglio la prossima sfida contro il Padova. Faccio i complimenti a Del Vecchio che alla fine degli ottanta minuti giocati, ha ricevuto la notizia della convocazione con la nazionale under 20”.

Il commento di Giovanni Natalia, estremo giallonero: “Abbiamo incontrato una squadra in forma, confidente e che ha espresso probabilmente il suo miglior rugby della stagione. Non a caso sono secondi in classifica. C’è poco da dire e tanto da fare. Non abbiamo tempo di nasconderci dietro scuse. Ripartiamo insieme dai nostri errori per preparare un’altra dura battaglia domenica prossima contro il Petrarca”.

TABELLINO

Paese (TV), Stadio comunale “G. Visentin” – Domenica 02 Marzo 2025

Campionato Serie A Girone 1 – 13° giornata

Rugby PAESE vs ISWEB AVEZZANO Rugby 57-0 (19-0)

Marcatori: pt 16’ m Pippo tr Coletto (7-0), 23’ m Malossi nt (12-0), 38’ m Sartori tr Coletto (19-0); st 2’ m Barbato tr Coletto (26-0), 11’ m Sartori tr Coletto (33-0), 17’ m Albornoz tr Albornoz (40-0), 33’ m Baldissera nt (45-0), 35’ m Brex nt (50-0), 40’ m Moretti Calanchini tr Albornoz (57-0).

Rugby Paese: Furlan (13’st Bianco), Pippo, Coletto (15’st Rossi), Sartori (15’st Brex), Ceban, Albornoz, Balzi (13’st Della Ratta), Serrotti, Barbato, Artico (13’st Baldissera), Sottana, Bocchi, Franceschini (13’st Artuso), Malossi (13’st Padoan), Cenedese (13’st Moretti Calanchini). All. Dalla Nora

Avezzano: Natalia (15’st Ippoliti), Copersino, Di Giammarco, Mokom (4’st Mercerat), Capone (13’st Speranza), Du Toit, Robazza, Rettagliata, Del Vecchio, Ponzi, Basha (26’st Tremulo), Martini (1’st Sekele), Craig Jeffery (19’st Trozzola), Mammone (19’st Leonardi), Mocerino (19’st Di Roberto). All. Rotilio

Arbitro: Lorenzo Pedezzi (BS)

AA1: Covini (RO) AA2: Carniello (PD)

Cartellini: gialli st 1’ Mocerino (Avezzano)

Calciatori: Paese 6/9 (Coletto tr 4/5, Albornoz tr 2/4);

Note: spettatori: 200 circa. Terreno in condizioni perfette, soleggiato.

Man of the match: Coletto (Paese)

Punti conquistati in classifica: Paese 5, Avezzano 0