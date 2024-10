L’ITALIA E’ SOTTO LA PIOGGIA, MALTEMPO PESANTE OVUNQUE TRA ESONDAZIONI E STRADE COME FIUMI

ROMA – Tutta l’Italia, da nord a sud, è sott’acqua, colpita dal pesante maltempo che ha travolto anche la Sicilia, in preda, da mesi, ad una forte siccità.

La situazione è difficile in molte aree del Paese, si legge sull’Ansa: in Emilia Romagna – dove fino alla mezzanotte di sabato è allerta rossa, da domenica arancione – dopo le nuove precipitazioni delle ultime ore, a Bagnocavallo, nel ravennate, è stata disposta l’evacuazione totale delle zone già colpite dalle precedenti ondate di maltempo.

Anche il Comune di Bologna ha emesso un’ordinanza di evacuazione dei piani terra, seminterrati e interrati in aree critiche vicine al fiume Reno ed ai torrenti Savena e Ravone.

A Cesenatico in poche ore sono caduti 70 millimetri di pioggia che hanno messo in crisi parte della rete fognaria e i sottopassi; la circolazione ferroviaria è stata sospesa.

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha firmato il decreto che dispone, a supporto della Regione Emilia Romagna, lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione civile. Grave la situazione anche in Sicilia; a Licata, nell’Agrigentino, la situazione peggiore: il fiume Salso è esondato in più punti, gli abitanti di alcune abitazioni hanno abbandonato le case per precauzione e alcuni, per mettersi in salvo, sono saliti sui tetti delle auto.

Si temeva un disperso ma fortunatamente i vigili del fuoco, con l’elicottero, sono riusciti a salvare un uomo che si era arrampicato sul tetto di un’abitazione per scappare alla furia dell’acqua. Un’altra persona è stata salvata da una squadra dei vigili del fuoco di terra: era rimasta aggrappata ai pilastri di un ponte, ritrovata e soccorsa, quando era ormai senza più forze. Il sindaco, Angelo Balsamo, ha invitato i cittadini a non uscire di casa.

A Catania la forza dell’acqua ha trascinato per le vie una moto e il suo proprietario, messo in salvo da Angela, 28 anni, barista nigeriana, come attestano diversi video che girano sui social.

“L’ho visto e ho capito che dovevo aiutarlo”, ha raccontato poco dopo. Il sindaco, Enrico Tarantino, l’ha chiamata per ringraziarla. “Sono certo che – ha scritto sui social – se dovesse succedere di nuovo, i tanti impegnati a filmare si prodigheranno per prestare aiuto. Perché noi catanesi siamo generosi, ma talvolta abbiamo bisogno che qualcuno, con i suoi gesti, ce lo ricordi”. In alcune tratte siciliane la circolazione ferroviaria è bloccata. Quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Catania a quello di Palermo. L’isola di Stromboli è stata investita da un fiume di acqua e fango che ha invaso le stradine e ha bloccato i residenti all’interno delle case; è intervenuta la Protezione civile. Le piogge hanno causato il distacco di un pluviale dell’ospedale di Caltanissetta, con l’allagamento di sale operatorie e pronto soccorso. Piogge intense in Veneto, dove la Lega calcio dilettanti ha disposto la sospensione di tutte le partite in programma nel fine settimana. Una frana in località Casino ad Ellera, frazione di Albisola Superiore (Savona) ha isolato cinque abitazioni, costringendo all’allontanamento di nove persone.

La pioggia insistente, che ha interessato per ore le Marche, ha provocato allagamenti e disagi soprattutto nella zona costiera tra Senigallia e Ancona. Una famiglia è stata evacuata da un’abitazione allagata con l’intervento del mezzo anfibio dei vigili del fuoco. Domani sarà allerta arancione su Calabria meridionale e ionica, su buona parte dell’Emilia-Romagna, su ampi settori di Veneto e Basilicata e sui settori sud orientali della Lombardia. In altre 13 regioni l’allerta sarà giallo.