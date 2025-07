L’ITALIA PIÙ BELLA CHE C’E’: LA TRASMISSIONE DI LA7 A L’AQUILA E NAVELLI

L’AQUILA – Domenica 27 luglio e 10 agosto, il programma “L’Italia più bella che c’è”, su La7.it, condotto da Stefano Bini, visiterà L’Aquila e Navelli.

IL 27 luglio protagonista sarà “L’Aquila: Capitale della cultura 2026”. “Una città e la sua voglia di riscatto dopo il terremoto del 2009. Un viaggio che offre allo spettatore tanti spaccati della città attraverso i luoghi più significativi. Immancabili le due ricette della tradizione: spaghetti del Gran Sasso con guanciale, ricotta e zafferano e l’agnello alle bacche di ginepro”, si legge nella sinossi della trasmissione.

Il 10 agosto sarà la volta di “Navelli: Tra medioevo e campi di zafferano”.

“Un paese “incantato” alle porte de L’Aquila, in un viaggio che parte dal racconto del borgo, Palazzo Santucci, Palazzo de Roccis e la Chiesa di Santa Maria in Cerulis, fino ai campi di zafferano e la festa della Panarda. Lo zafferano esportato in tutto il mondo, sarà il protagonista di due ricette che Stefano realizzerà con una cuoca del territorio”.