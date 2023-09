L’ITALIA SI ILLUMINA DI VERDE: UNA SPERANZA PER LA SLA

ROMA – L’Italia si illumina di verde, colore della speranza, per la Sla, Sclerosi laterale amiotrofica.

Si celebra infatti il 17 settembre la XVI Giornata Nazionale Sla, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Una giornata che unisce il Paese, promuovendo i diritti delle persone con Sla, la ricerca scientifica e l’assistenza.

Centinaia le realtà che hanno aderito all’iniziativa “Coloriamo l’Italia di Verde”, a zero impatto ambientale perché prevede una semplice gelatina o velina, apposta sopra l’illuminazione già presente.

L’accensione prenderà il via con la presidente Aisla, Associazione italiana sclerosi multipla, Fulvia Massimelli a Roma, presso la Fontana del Tritone in Piazza Barberini. Si illumineranno di verde molti altri simboli italiani, tra cui il Teatro Massimo di Palermo, la Reggia di Caserta, le Porte Antiche di Firenze, la Loggia di Brescia, la Lanterna di Genova, lo Sferisterio di Macerata, la Mole Antonelliana di Torino, la Torre della Città di Bari, il Palazzo Cà Loredan di Venezia, la Fontana del Nettuno a Trento e il Palazzo Comunale di Point Saint Martin in Valle D’Aosta.

“In questi quarant’anni- spiega Massimelli- Aisla è cresciuta grazie ai volontari che mettono a disposizione il loro tempo, risorse, competenze per far sentire le famiglie meno sole. Celebrare la Giornata Nazionale nelle piazze italiane significa far sentire la nostra voce”.

Domenica 17 settembre, oltre 300 volontari saranno presenti nelle principali piazze. Con una donazione di 10 euro, si potrà ottenere una delle 20mila bottiglie di Barbera d’Asti DOCG, sostenendo l'”Operazione Sollievo” per migliorare la qualità di vita delle persone con Sla. Dal sostegno finanziario per garantire l’assistenza domiciliare continua, al trasporto con mezzi attrezzati.

In Italia sono più di 6.000 le persone che convivono con la patologia, una malattia neurodegenerativa che cambia profondamente la vita di chi ne è colpito, con una progressione rapida che porta alla perdita delle capacità di movimento, nutrizione, respiro e parola.

Le celebrazioni della Giornata Nazionale si sono aperte ufficialmente a Brescia, dove un mix di arte, musica e spettacolo ha dato vita a un incontro intergenerazionale che ha sensibilizzato sul significato di vivere con la Sla. Numerose sono le iniziative collaterali, tra cui convegni scientifici, elencate sul sito di Aisla.