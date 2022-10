L’AQUILA: TENNIS TAVOLO, LIBERTAS OK NEL CAMPIONATO REGIONALE

L’AQUILA – Seconda giornata casalinga favorevole per lo Sporting Club Libertas dell’Aquila nel Campionato Regionale a squadre maschili di Serie C2, nell’incontro a L’Aquila, di sabato 22 ottobre con inizio alle ore 16 e terminato alle ore 18:30, nel campo gara di Via dei Ciocca.

Vittoria per 5 a 2 contro l’A.S.D. Città di Francavilla. 3 partite vinte da parte di Fabrizio Tiberio e 2 partite vinte dal marsicano Massimo Paris, mentre Gianfranco Trotta è stato superato per 2 partite.

Prossimo impegno per lo Sporting per la terza giornata fuori casa sarà sabato 29 ottobre alle ore 18:30 a Silvi Marina, contro il T.T. SILVI. Lo Sporting è al primo posto in classifica con 4 punti. Giornata favorevole per lo Sporting anche nel campionato di D1.

Incontro vinto ad Avezzano per 5 a 2, contro l’ASD PGS TT ORTONA, con la squadra composta da tutti atleti marsicani Massimo Grimaldi, Andrea Leone e Massimo Ercole. Prossimo turno il 29 ottobre alle ore 16 nel campo di gara di San Nicolò a Tordino TE, contro l’ASD S. NICOLO’ 2007, che ha perso nella presente giornata per 5 a 3. Lo Sporting è anche qui al primo posto in classifica con 4 punti.