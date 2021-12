LO CHEF NIKO ROMITO RADDOPPIA: APRE A MONTESILVANO LA SECONDA “ALT-STAZIONE DEL GUSTO”

MONTESILVANO – Cibo di qualità, da alta cucina, ma veloce e a tutte le ore, sia dolce che salato. Da assaporare on the road, in una insolita stazione di servizio.

Con questa originale ma rodata formula lo chef tre stelle abruzzese Niko Romito inaugurerà giovedì prossimo in Via Palmiro Togliatti a Montesilvano “Alt Stazione del gusto”, il secondo dopo quello della sua Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila.

L’appuntamento è alle ore 17, per una conferenza stampa di presentazione e a seguire i primi avventori potranno assaggiare un menù dedicato, chiamato “Anteprima”.

Lo chef del ristorante Reale, tra i protagonisti italiani della gastronomia, aveva già a settembre comunicato l’intenzione di raddoppiare il suo Alt. Ora quell’intenzione su appresta a diventare realtà.

“Me lo hanno chiesto in tanti dopo il temporary di Pescara Vogliamo il pollo, il pane, le bombe anche salate!’ – aveva scritto Romito. – Ho deciso così di intraprendere questa nuova sfida e di mettere su una squadra per aprire il secondo Alt Stazione del gusto sempre in Abruzzo, a Montesilvano. Sarà aperto tutto l’anno e in un luogo con flussi costanti e non stagionali. Alt nasce come progetto su strada perché le strade sono di tutti, nasce per essere di tutti e parlare con tutti. Alt è il luogo in cui trovarsi per mangiare un cibo diverso, buono. Spero diventi un appuntamento consueto come lo è quello sulla statale 17 a Castel di Sangro“.