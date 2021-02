LO JUVENTINO FAGIOLI CANTA “PESCARESE NOMADE”: MASCI, “VIENI A VISITARE NOSTRA SPLENDIDA CITTA'”

PESCARA – “Invito il giovane Fagioli a visitare la nostra splendida città”.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, interviene su Abruzzoweb dopo la bufera social che si è scatenata nelle scorse ore a seguito della pubblicazione, da parte del centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, di un video in cui, insieme a due amiche, scimmiottava il brano Dragostea din tei di Haiducii cambiando il testo in “Pescarese nomade”.

Un filmato per cui il ventenne piacentino, fresco di esordio in serie A, si è subito scusato, ma che ha scatenato lo sdegno di chi ha visto in quelle parole un commento denigratorio nei confronti di pescaresi e nomadi.

“Vi volevo dire che quel video vecchio è stato completamente sbagliato ma non voleva insultare nessuno, anzi… – ha scritto in una storia su Instagram – mai avuto niente contro Pescara e contro la vostra gente. Ci mancherebbe!! L’ammiro come società anche perché conosco molti giocatori che sono stati lì e me ne hanno parlato sempre bene! Era una canzone che avevo sentito in discoteca e pensavo fosse così nulla di più! Ho capito oggi dopo i commenti che non era un bel video e l’ho subito eliminato”.

“Sono sicuro che come tutti quelli che la visitano se ne innamorerà e come tanti calciatori probabilmente acquisterà anche casa e ci passerà le vacanze”, ha aggiunto Masci rivolgendosi al calciatore

