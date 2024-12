“LO SCHIACCIANOCI”: BALLETTO E ORCHESTRA IL 14 DICEMBRE AL CIRCUS DI PESCARA

PESCARA – Sabato prossimo 14 dicembre (ore 19:00), al Teatro Circus di Pescara, andrà in scena il balletto Lo Schiaccianoci di Ciaikovsky nella sua versione integrale in due atti. Una produzione dell’Associazione Libera delle Arti, ente fondatore e amministratore del Colibrì Ensemble, in collaborazione con il Centro Danza Art Nouveau de L’Aquila.

Il balletto e l’orchestra insieme “rendono l’appuntamento un evento storico e raro per la città di Pescara” spiega in una nota il direttore artistico del Colibrì Ensemble, Andrea Gallo. “Sicuramente l’assenza in città di un teatro all’italiana con una buca per l’orchestra ha spinto tanti in passato all’utilizzo della musica registrata per i balletti, ma sappiamo come per spettacoli del genere sia prevista l’orchestra dal vivo, in questo caso specifico una grande orchestra di oltre 60 elementi, in grado di creare una magia speciale, unica e irripetibile”.

“Non abbiamo voluto rinunciare al nostro stile, al modo di fare musica e stare sul palcoscenico – continua Gallo – Sicuramente non sarà semplice, per i tanti aspetti da conciliare, che vanno ben oltre quello musicale, ma da sempre ci affascina ricercare e sperimentare cose nuove”. “Siamo felici di collaborare con il Centro Danza Art Nouveau – dichiara Gina Barlafante, presidente del Colibrì – Sono diversi mesi che lavoriamo insieme alla messa in scena di questo balletto. L’idea è nata durante la passata stagione e ci siamo fatti coraggio a vicenda nell’affrontare questa impresa”.

Si tratta, infatti, di produzioni molto complesse che nei grandi teatri vengono affrontate con un impegno, in termini sia di persone sia di budget, molto elevato”. La coreografia è affidata a Simone Pergola; insieme al corpo di ballo saranno in scena due ballerini solisti, Patricia Pinon Piloto e Antonio Trerotola, scelti per l’occasione da Ornella Cerroni, direttrice del Centro Danza Art Nouveau, scuola riconosciuta dalla Regione Abruzzo per la formazione dei giovani ballerini.

“Preziosa è la collaborazione con il Colibrì Ensemble. È molto raro, infatti, poter assistere al balletto classico con musica dal vivo, opportunità che spesso si trova solo nei grandi Teatri e fondazioni – afferma Ornella Cerroni, direttrice del Centro Danza Art Nouveau – Andremo in scena con una formazione di 28 ballerini, composta da bambini dai 7 anni di età fino ai professionisti. L’attenta preparazione accademica anche sui più piccini ha dato vita a un corpo di ballo di ottima qualità”