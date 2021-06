“LO SPORT AQUILANO TRA PASSATO E FUTURO”, DOMANI EVENTO A PALAZZO FIBBIONI

L’AQUILA – “Lo sport aquilano tra passato e futuro” è il titolo dell’evento — promosso dal laboratorio politico-culturale L’Aquila Sociale — che si svolgerà domani, giovedì primo luglio, dalle 17.30 nella Sala “Cesare Rivera” di Palazzo Fibbioni alla presenza di Vito Colonna, assessore comunale allo Sport.

“Per noi – afferma Claudia Pagliariccio, che sarà moderatrice della conferenza – lo sport è un elemento fondamentale dal punto di vista non solo fisico e agonistico ma anche sociale e identitario, dal quale una città che voglia progettare convintamente il suo futuro non può in nessun modo prescindere. Con l’incontro di domani — dunque — intendiamo aprire una riflessione sul tema, che parta dal passato per guardare avanti”.

“Per questo – prosegue l’esponente de L’Aquila Sociale – presenteremo il recente volume del prof. Enrico Cavalli sulla storia sportiva aquilana dalle origini ai giorni nostri, mettendo in luce i principali aspetti relativi alla genesi e allo sviluppo delle diverse discipline in Città e al contributo che lo sport può offrire alla crescita sociale ed economica del Capoluogo d’Abruzzo.”

“A seguire – conclude Pagliariccio – si svolgerà una tavola rotonda cui parteciperanno esponenti di alcune realtà sportive aquilane che esporranno esperienze, problemi e proposte all’Amministrazione comunale rappresentata — per l’occasione — dall’assessore Vito Colonna, che ringraziamo per aver aderito all’evento insieme al circolo cittadino di Fratelli d’Italia”.