LO SPORT COME MOTORE DI RINASCITA: MANUEL BORTUZZO A L’AQUILA

L’AQUILA – Lo sport come motore di rinascita, con un protagonista esempio di coraggio e resilienza: Manuel Bortuzzo sarà a L’Aquila per un doppio incontro organizzato per lunedì 15 aprile.

Alle 10.30 Manuel Bortuzzo incontrerà gli studenti nella biblioteca dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”, mentre alle 12.30 sarà all’Auditorium dell’Ance per una tavola rotonda a ingresso libero e gratuito nella quale sono state coinvolte istituzioni pubbliche e associazioni coinvolte nel mondo dell’associazionismo sportivo e sociale.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati dall’associazione L’Aquila Young in collaborazione con Ance giovani, con l’istituto comprensivo “Dante Alighieri”, diretto dalla dirigente scolastica Antonella Conio e rientrano nel cartellone di eventi programmati dal Comune dell’Aquila per i 15 anni dal sisma del 6 aprile 2009.

Con la sua storia Manuel rappresenta un messaggio positivo per le nuove generazioni, per i ragazzi aquilani che hanno affrontato la strada in salita del post sisma prima e del periodo pandemico poi. esempio.

Esempio di coraggio, spirito di sacrificio e resilienza, Manuel era una promessa del nuoto che si stava preparando al Centro Federale di Ostia quando, il 3 febbraio 2019, in un attimo, la vita dell’atleta è cambiata per sempre durante una serata come tante in compagnia della sua fidanzata. Per uno scambio di persona venne ferito durante una sparatoria. Il suo sogno e tutto il suo impegno si infransero in quel colpo esploso. “Lesione parziale del midollo spinale”, fu la diagnosi dei medici Tenace e risoluto, Manuel è tornato da subito in acqua per la fisioterapia e nel novembre dello stesso anno dichiarò che forse per lui c’è ancora una speranza: la lesione midollare infatti sembra non essere completa per cui è ancora lecito lottare e non smettere di sperare.

L’atleta in questi 5 anni ha mostrato una tenacia e una forza d’animo davvero invidiabili. La sua storia ha commosso tutta l’Italia, il giovane è entrato da subito nel cuore degli italiani per quel sorriso che lo contraddistingue e quella forza che non lo ha fermato nemmeno davanti all’ostacolo più difficile da superare.