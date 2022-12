“LOBBY & LOGGE”: IL 19 DICEMBRE PRESENTAZIONE A L’AQUILA LIBRO DI LUCA PALAMARA

L’AQUILA – “Lobby & Logge” è l’ultimo libro di Luca Palamara, l’ex presidente della Associazione nazionale magistrati, che verrà presentato a L’Aquila lunedì 19 dicembre alle 17, presso la sala della libreria Maccarrone, all’interno del Centro commerciale 99, in via Francesco Savini.

Alla presentazione del libro, oltre al dottor Palamara, parteciperà con un intervento l’avvocato Gian Luca Totani, del foro dell’Aquila, già presidente della Camera Penale dell’Aquila, attualmente corresponsabile dell’Osservatorio per l’informatizzazione del processo penale dell’Unione delle Camere penali italiane. Modera l’incontro, la giornalista Loredana Lombardo.

“Lobby & logge” segue a ruota il best seller “Il Sistema”, firmato da Alessandro Sallusti con Luca Palamara, che ha svelato i meccanismi interni che governano la macchina della giustizia, mettendone a nudo i segreti più inconfessabili. Se l’obiettivo del primo libro era far luce sui meccanismi che muovono la magistratura, ora, con la seconda pubblicazione, un passo in più. L’indagine va avanti e si arricchisce di nuovi capitoli. Ancora una volta Luca Palamara e Alessandro Sallusti si immergono nel sistema, trattando i misteri della ragnatela oscura di logge e lobby che riguarda imprenditori, politici, alti funzionari statali, forze dell’ordine e naturalmente magistrati.

“Non è un racconto contro la magistratura che è e sempre sarà il mio mondo – specifica Palamara – Ma un tentativo di squarciare il velo di falsità che penetra silenziosamente nel mondo delle istituzioni”.