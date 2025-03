LOCAL TREND SMARTCITY AQ: UN’UNICA PIATTAFORMA PER EVENTI E SERVIZI, PRESENTATO IL PROGETTO

L’AQUILA – Un’unica piattaforma che raccoglie servizi, eventi, iniziative e un elenco di attività commerciali del territorio.

“Local Trend SmartCity AQ”, primo sito web di questo genere ideato all’Aquila, sarà disponibile a breve, annuncia il giovane imprenditore aquilano Shiva Guerrieri, che ha l’ambizioso obiettivo di contribuire a rendere il capoluogo regionale una “smart city”.

Il progetto è stato presentato nell’ambito dell’iniziativa #FuturoImpresalaquila, promosso dal Settore Politiche giovanili del Comune dell’Aquila, guidato dall’assessore Ersilia Lancia, rivolta ai giovani con un’idea imprenditoriale da sviluppare, rimanendo sul territorio della conca aquilana, “una risposta concreta allo spopolamento dei centri storici e delle aree interne dell’Appennino centrale”.

Tra i vari servizi, spiega Guerrieri, “per sopperire alla mancanza di un unico sito che contenga tutti gli eventi locali, pubblici e privati, e luoghi turistici del territorio, monumenti storici e antichi borghi medievali, abbiamo pensato di dedicare una sezione apposita che si chiamerà ‘Cosa fare a L’Aquila’”.

“Inoltre – aggiunge – metteremo a disposizione attraverso un sito parallelo, ‘Local Trend Models Agency ‘, un team di professionisti per chi volesse creare pubblicità video, foto e/o grafiche ad hoc, per presentare al meglio le proprie attività o iniziative. Ci stiamo mobilitando al meglio per ottenere una collaborazione che sia costante e duratura con gli enti pubblici locali, al fine di creare una sinergia che favorisca cittadini, turisti, studenti e imprese, e per permettere di vivere al meglio esperienze uniche e indimenticabili nella nostra splendida città, che ha voglia di riscattarsi e di mostrare al mondo le proprie meraviglie naturali e storiche”.

“Per ricevere ulteriori informazioni e per conoscere le modalità per essere inseriti all’interno del sito sarà sufficiente contattarci all’indirizzo e-mail: localtrend.smartaq@libero.it”.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di questa iniziativa che conferirà ulteriore prestigio al nostro amato capoluogo”, conclude Guerrieri.