LOCALI IN VIA VICENTINI DEVASTATI DA INONDAZIONE: COMUNE DELL’AQUILA CITATO PER 120MILA EURO

L’AQUILA – Altra grana giudiziaria per il Comune dell’Aquila citato in tribunale per quasi 120mila euro per danni causati dall’acqua straripata a causa del maltempo in alcuni locali di via Vicentini da una fognatura pubblica in due diverse occasioni: nel 2018 e nel 2019. La richiesta di danni arriva da una assicurazione che a sua volta ha dovuto pagare la somma a titolo di indennizzo contrattuale ai titolari del locale e del palazzo di via Vicentini e a In’s Mercato Spa, lì ospitato.

I ricorrenti, che hanno avviato la causa da tempo, sostengono che i locali furono devastati, di lì la sostanziosa richiesta risarcitoria. Il Comune non intende assolutamente pagare, come si evince dalla delibera di giunta che invita l’avvocatura municipale a opporsi.

“Altro non resta”, sostiene l’ente locale, “che difendere i diritti del Comune anche rappresentando che la gestione della rete fognaria riposa da quasi 25 anni nella Gran Sasso Acqua (Gsa società partecipata del comune), chiamando in garanzia l’assicuratore del Comune e approntando ogni difesa dell’ente in ogni stato e grado del giudizio previa autorizzazione della giunta comunale”. Autorizzazione che è stata concessa il 10 ottobre scorso.