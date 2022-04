LOGISTICA, IN ABRUZZO TRE NUOVI CENTRI E 900 ASSUNZIONI: ECCO EUROSPIN E GOTTARDO, A BREVE LAVORI

PESCARA – Tre “imponenti e innovativi” centri logistici in zone strategiche dell’Abruzzo per un investimento privato di circa 100 milioni di euro con circa 900 nuove assunzioni: nei siti sbarcheranno brand come Eurospin e Gottardo che utilizzeranno le strutture per la distribuzione nel centro sud Italia.

In un momento in cui la pandemia, da due anni, e la guerra, da oltre un mese, hanno messo in ginocchio la economia mondiale, il Gruppo abruzzese Di Carlo scommette sul futuro e vara con una mega-operazione industriale destinata a consegnare l’Abruzzo “a una ribalta di assoluto prestigio sia per la unicità dei progetti e l’ingente portata economica, totalmente privata, sia per la capacità di attrarre brand importanti nel territorio abruzzese”.

I tre siti logistici hanno già avuto tutte le autorizzazioni dai vari enti coinvolti: nel giro di qualche settimana cominceranno i lavori, che, secondo una stima, vedranno la luce nel giro di un anno e mezzo.

“Tutto curato nei minimi particolari e con modalità di realizzazione 4.0” dal gruppo Di Carlo, un colosso italiano in forte ascesa nel campo delle costruzioni e dei servizi composto da otto società dove lavorano complessivamente circa 1.200 dipendenti e che ha la sua sede nevralgica in Abruzzo.

“Il nostro progetto è nato negli anni scorsi quando siamo stati lungimiranti nell’intuire le potenzialità di alcuni territori del nostro Abruzzo – spiega Isaia Di Carlo, patron dell’omonimo gruppo – abbiamo cominciato a lavorare a fari spenti con idee subito chiare, prima acquistando le aree e poi avviando l’iter autorizzativo. Nel mentre raggiungevamo accordi con grandi brand che si sono legati alla nostra terra con contratti di 15 anni facendo affidamento sul rapporto fiduciario e di stima che si è instaurato con noi. In questi giorni sono in via di ultimazione i percorsi amministrativi ed è imminente l’inizio della operazione”.