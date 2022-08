LOGISTICA: VERTENZA ADRILOG SAN SALVO, FILCAMS CGIL PESCARA ANNUNCIA PRESENZA A PRESIDIO LAVORATORI

PESCARA – La Filcams Cgil di Pescara unitamente alle proprie rappresentanze sindacali aziendali ed ai propri iscritti, esprime massima solidarietà nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nell’appalto di logistica alle dipendenze della Adrilog Soc. Coop. nel magazzino di Conad Adriatico di San Salvo (Chieti).

“Di fronte alle continue negazioni da parte della Adrilog Soc. Coop. rispetto alle legittime richieste dei lavoratori che chiedono un progressivo aumento delle retribuzioni, condivisione di regole sulla gestione degli orari di lavoro ed il pieno rispetto di tutti i diritti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale applicato, la Filcams Cgil di Chieti ha proclamato lo stato di agitazione sindacale che culminerà con lo sciopero per l’intera giornata su ogni turno di lavoro in data 9 Agosto 2022”, si legge in un comunicato della stessa Filcams Cgil di Pescara, che annuncia la propria partecipazione al presidio del 9 agosto davanti al magazzino Conad di San Salvo.

“Alla luce di quanto sopra, ritenendo inopportuna tale condotta adottata dalla Adrilog Soc. Coop. che continua a rimanere sorda di fronte alle richieste dei lavoratori, volendo portare all’attenzione di tutta l’opinione pubblica le condizioni di lavoro e salariali in cui versano i dipendenti impegnati nel magazzino di San Salvo ed evidenziare il mancato riconoscimento dei diritti sanciti nel Contratto nazionale Collettivo di riferimento, inoltre volendo richiamare di fronte le proprie responsabilità solidali in qualità di committente la società di Conad Adriatico”, conclude la nota.