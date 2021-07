LONG COVID, BRUSAFERRO: “PERSISTENZA SINTOMI TRA 2 E 13 PER CENTO INFETTI”

ROMA – “La versione di chi dice ‘se prendo l’infezione non succede niente’ oggi non possiamo più accettarla. Sappiamo infatti che c’è il fenomeno, che si sta studiando, del long Covid o persistenza di sintomi e riduzione della funzionalità di alcuni organi. Questa sintomatologia si continua a presentare per settimane e settimane e riguarda percentuali che vanno dal 2 al 13% della popolazione che ha avuto l’infezione. Pertanto, se possiamo evitare di contrarre l’infezione, va evitata”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, intervenendo al webinar “L’Italia dei Vaccini”, organizzato dall’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia.