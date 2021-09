LORETO APRUTINO, CADE DENTRO CASA: GRAVE 29ENNE

LORETO APRUTINO – Un ragazzo di 29 anni è stato trasferito in stato di coma all’ospedale di Pescara in elisoccorso dopo essere caduto dentro casa a Loreto Aprutino dove, probabilmente secondo una prima ricostruzione stava svolgendo dei piccoli lavori. Soccorso dai sanitari del 118, vista la gravità delle condizioni è stato stabilizzato e portato in elicottero al “Santo Spirito”.