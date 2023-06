LORETO APRUTINO: CONSEGNA LAVORI CHIESA SANTA MARIA IN PIANO

LORETO APRUTINO – Verso la consegna dei lavori per il progetto di verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro della Chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino (Pescara).

L’Impresa aggiudicatrice dei lavori, per un importo contrattuale di euro 728.129,40, è la C.I.R. S.r.l. di Penne. Il cantiere avrà una durata di 360 giorni, con fine lavori prevista per giugno 2024.

Mercoledì 28 giugno, alle 11, la consegna alla presenza della dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara Cristina Collettini, del sindaco di Loreto Aprutino Renato Mariotti e della dottoressa Paola Di Tommaso, dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne.

Saranno presenti, inoltre, il RUP architetto Aldo Giorgio Pezzi, il direttore dei Lavori architetto Marialuce Latini e il direttore Operativo architetto Paolo Taricani, per la Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, oltre all’architetto esterno Lorenzo Leombroni cui sono stati affidati gli incarichi di progettazione esecutiva, direzione operativa, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. All’incontro con la stampa sarà presente anche il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri.