LORETO APRUTINO: IL CONSIGLIERE COMUNALE ROCCO D’AMICO ENTRA NELLA LEGA

LORETO APRUTINO – Il consigliere al Comune di Loreto Aprutino (Pescara) Rocco D’Amico, eletto nelle ultime amministrative nella lista civica ‘Loreto Conta’ e assessore nella passata giunta Starinieri, entra nella Lega.

Ad annunciarlo, il segretario provinciale Emanuele Evangelista e il coordinatore cittadino Alfredo Anzoletti. “D’Amico crede nel nostro progetto, che ha deciso di sposare, e questo ci riempie di soddisfazione”, sottolinea Anzoletti. “E’ un amministratore con esperienza – aggiunge – e siamo certi che rappresenterà un valore aggiunto per la squadra della Lega”. “La Lega – sottolinea Evangelista – continua a rafforzarsi e a crescere in qualità e in termini di radicamento sul territorio. E il territorio è la base da cui stiamo ripartendo per costruire un partito sempre più solido, presente e capace di operare nel concreto della quotidianità. Al consigliere D’Amico va il nostro benvenuto e l’augurio di un buon lavoro”.