LORETO APRUTINO: MARTEDÌ FUNERALI LUCA DI TULLIO, MORTO SUICIDA. STRUGGENTE LETTERA DELLA FIDANZATA

PESCARA – Sarà allestita domani lunedì 10 marzo presso l’obitorio dell’ospedale civile di Pescara, la camera ardente per Luca Di Tullio, 26 anni, di Loreto Aprutino, calciatore, che militava nella SSD Loretese, morto suicida lanciandosi dal ponte di Salle, alto più di 100, il più alto del Centro Italia.

I funerali saranno celebrati martedì 11 presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova in Passo Cordone a Loreto Aprutino

La comunità di Loreto Aprutino ancora non si capacita del perchè.

Struggente la leggera della fidanzata Chiara Bucciarelli, pubblicata sui social.

“Amore mio, sei volato via troppo presto. La vita ti ha messo a dura prova. Non riuscirò mai a spiegarti tutto questo, sarà difficile affrontare questo dolore. Mi hai lasciato con un vuoto dentro e una voglia di strillare a questa vita. Perché bisogna stare attenti a come ci se la gioca, mi manchi già troppo. Mi mancherà viverti ogni giorno, mi mancherà quel tuo: ‘Amo non puoi capire mo che torni ti ho preparato una cosa buonissima, spero ti piacerà’. Mi mancherà scherzare e ridere con te, mi mancherà quel sorriso che tu hai sempre avuto stampato sul viso”.