LOTTA A BULLISMO E CYBERBULLISMO: DUE GIORNI DI RIFLESSIONE AL POLO SCOLASTICO FERMI DI SULMONA

SULMONA – Il Polo Scientifico tecnologico Fermi di Sulmona (L’Aquila) dedica due giorni alla riflessione sui temi del Bullismo e del Cyberbullismo e più in generale sui temi della Sicurezza in rete in occasione delle due giornate internazionali del 6 e del 7 Febbraio.

Lo fa attraverso la partecipazione a #CUORICONNESSI, un progetto nato dalla collaborazione tra Unieuro e Polizia di Stato, dibattiti in aula magna e la visione, presso il Cinema Pacifico di “Wonder White bird” un film appena uscito in cui una nonna vuole trasmettere alla nipote e alle nuove generazioni i valori della gentilezza e del rispetto In una società in cui il digitale, la rete, un uso distorto dei social e dell’intelligenza artificiale rappresentano un limite forte per una sana ed equilibrata crescita dei nostri adolescenti, la scuola vuole diffondere consapevolezza autocritica e senso di responsabilità ed insieme educare alla convivenza pacifica e solidale, al dialogo, all’ascolto.