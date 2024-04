LOTTA A ESTORSIONI E USURA: PREFETTURA L’AQUILA DIFFONDE UNA BROCHURE PER INFORMARE LA POPOLAZIONE

L’AQUILA – Il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, tra le iniziative riconducibili all’attività del Tavolo sulla sicurezza di Avezzano e della Marsica, ha ritenuto di promuovere, benchè il fenomeno non risulti particolarmente allarmante su questo territorio provinciale, una campagna di sensibilizzazione mirata attraverso la più ampia circolazione di un opuscolo divulgativo in materia di usura ed estorsione, in modo da mantenere alta, in un’ottica di prevenzione, l’attenzione sull’argomento.

La brochure, dal titolo “Non farti rovinare”, è stata diffusa su tutto il territorio della provincia per il tramite dei Sindaci dei Comuni ed è volta ad illustrare, a carattere preventivo, la gravità del fenomeno, i riferimenti normativi, le associazioni di tutela, le iniziative e le attività di contrasto a reati particolarmente odiosi e fortemente lesivi della legalità e della libertà economica, oltre che della dignità delle vittime.

L’opuscolo è consultabile online anche sul sito internet della Prefettura dell’Aquila, all’indirizzo: www.prefettura.it/laquila .