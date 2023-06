LOTTA AGLI ATTI VANDALICI AD AVEZZANO: INSTALLATE TRE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

AVEZZANO – Vita sempre più difficile per chi volesse rendersi autore di reati o compiere atti vandalici di disturbo della quiete pubblica e contro il decoro pubblico ad Avezzano.

Il Reparto Videosorveglianza della Polizia Locale, al comando del Capitano Antonio Febo, ha proceduto nelle ultime 24 ore ad installare tre nuove telecamere, che vanno a potenziare il sistema di videosorveglianza, in due punti nevralgici della città. Installazioni che hanno visto la soddisfazione del Sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, per il progredire costante del progetto di potenziamento della rete di videosorveglianza urbana.

Nella giornata di ieri, infatti, gli uomini della polizia locale hanno posizionato due telecamere agli incroci fra Via Marconi e Via Nazario Sauro e fra Via Cataldi e Via Sauro, praticamente nella zona retrostante la Cattedrale dei Marsi. Un’area che, purtroppo, anche nel recentissimo passato, è stata teatro di episodi sia di delinquenza che di vandalismo. La terza telecamera, peraltro dotata di riconoscimento di targhe, è stata installata su Piazza Cavour, peraltro anche al fine di prevenire danneggiamenti o altro al monumento dedicato a Vito Taccone inaugurato proprio in quell’area della città, popolosa e molto trafficata.

Su Piazza Cavour, inoltre, c’è da ricordare che è in funzione già da tempo una prima videocamera di sorveglianza che riesce a riprendere una buona parte della zona. Con questa nuova odierna installazione, tutta quell’area è posta sotto il controllo dell’occhio elettronico direttamente collegato con la Polizia Locale.