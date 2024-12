LOTTA AI BOTTI DI CAPODANNO: IL SINDACO DI VASTO LI VIETA ANCHE A TUTELA DEGLI ANIMALI

VASTO – Lunedì il sindaco di Vasto (Chieti) Francesco Menna firmerà come ogni anno l’ordinanza che vieta l’utilizzo di materiale pirotecnico, petardi, razzi e similari in luogo pubblico o ad uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi pubblici. Il divieto durerà dal 31 dicembre 2024 fino al 2 gennaio 2025.

“Ribadiamo l’impegno di sensibilizzare la comunità a portare avanti la battaglia di civiltà contro l’uso sconsiderato dei botti – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche per la difesa e tutela degli animali, Paola Cianci – eccessivamente concentrato nei giorni che ci accompagnano al nuovo anno. Dobbiamo evitare comportamenti che possano provocare pregiudizi di natura psicofisica alle persone soprattutto con fragilità e agli animali nonché danni all’ambiente a causa della dispersione di materiale residuo e al patrimonio pubblico e privato. Un gesto che si unisce a quello di molti Comuni d’Italia che ormai da anni adottano questo provvedimento. Ringraziamo le associazioni Amici di zampa, Ora rispetto per tutti gli animali e le cittadine e cittadini che da sempre hanno sollecitano questa iniziativa. Ci auguriamo di avere come risposta una maggiore collaborazione che negli anni, seppur con tempi lunghi, sta crescendo sempre di più”. I botti saeanno vietati anche nei capoluoghi di provuncia e a Montesilvano nel pescarese.