LOTTA AI TUMORI AL SENO: IL COMUNE DI FOSSACESIA ADERISCE ALLA CAMPAGNA “NASTRO ROSA AIRC”

FOSSACESIA – Anche quest’anno, il Comune di Fossacesia (Chieti) partecipa alla Campagna Nastro Rosa AIRC, promossa dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e del sostegno alla ricerca scientifica. La sera del 1° ottobre, la Chiesa di San Donato e la storica Torre Campanaria saranno illuminati di rosa, simbolo di vicinanza alle donne colpite dalla malattia. Ogni anno in Italia oltre 55.000 donne ricevono una diagnosi di tumore al seno. Grazie alla ricerca, la sopravvivenza a cinque anni ha raggiunto l’88%, ma resta ancora molto da fare, soprattutto per le forme più aggressive.

“Non dobbiamo fermarci, ma continuare a sostenere il lavoro dei ricercatori – dichiara il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – L’obiettivo deve essere ambizioso: riuscire a curarle tutte!”. Con questa iniziativa, Fossacesia conferma il proprio impegno per la salute, la prevenzione e la solidarietà.