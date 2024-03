LOTTA AI TUMORI DEL CAVO ORALE: SE NE PARLA SABATO PROSSIMO IN UN CONVEGNO A PESCARA

PESCARA – Sabato 16 marzo 2024, presso l’Auditorium Petruzzi in Via delle Caserme 60 a Pescara, si terrà il convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Pescara (Omceopescara) dal titolo “Tumori del cavo orale e dell’orofaringe: dal sintomo alla cura”. Responsabili scientifici, il Dr. Pierre Guarino, Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell’Ospedale Civile di Pescara, il Dr. Claudio Donadio Caporale, Direttore UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell’Ospedale Civile di Pescara, la Dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli, Presidente Omceopescara.

Il convegno, riconosciuto come evento formativo ECM, si propone di approfondire le tematiche relative ai tumori del cavo orale e dell’orofaringe. L’obiettivo primario è quello di favorire lo scambio di conoscenze e best practices tra professionisti sanitari provenienti da diverse discipline, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico e la gestione multidisciplinare dei pazienti oncologici, nella volontà di rafforzare la collaborazione fra Ospedale e Territorio.

In particolare, verrà illustrato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dei pazienti affetti da tumore del cavo orale e dell’orofaringe al Gruppo Interdisciplinare Cure Oncologiche (GICO) Testa-Collo dell’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara, la cui Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, diretta dal Dott. Claudio Donadio Caporale, è diventata dal 28 marzo 2022 Centro di Riferimento Regionale (CRR) per le Neoplasie del Distretto Testa-Collo.

Verrà enfatizzata l’importanza della multidisciplinarietà nella presa in carico del Paziente Oncologico, dando visibilità a tutti i componenti del team, i quali esporranno relazioni sul rispettivo peculiare tipo di approccio.