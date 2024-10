LOTTA AI TUMORI INFANTILI: INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ CON LO CHEF ABRUZZESE NIKO ROMITO

ROMA – Al via le iniziative di solidarietà e aiuto alla ricerca medica per il Natale 2024. Tra le prime sono segnalate quelle di Airc e dello chef abruzzese Niko Romito per la ricerca sui tumori infantili. Airc, in collaborazione con di Jre Italia – Jeunes Restaurateurs Italia, propone un panettone natalizio solidale realizzato con ingredienti di qualità di Loison Pasticceri su ricetta esclusiva firmata dagli chef Jre. Il panettone ha l’obiettivo di sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono i bambini alla luce del fatto che ogni anno in Italia si stimano circa 1.400 bambini e ragazzi con meno di 14 anni colpiti dal cancro. Il panettone Airc – evidenzia una nota – è un dolce della tradizione rivisitato in chiave contemporanea: accanto agli ingredienti più classici, come l’uva sultanina, i canditi e il lievito madre, propone aromi come il mandarino tardivo di Ciaculli (presidio Slow Food), il miele millefiori di Sicilia, il sale marino di Cervia integrale, la vaniglia naturale del Madagascar, cardamomo e pepe Jamaica.

Il panettone Fondazione Airc Jre-Italia è disponibile sullo shop-online a partire da un contributo di 25 euro. Lo chef Niko Romito, nel campo del sostegno all’oncologia pediatrica, propone il Pandoro del Laboratorio Niko Romito per Fondazione Veronesi in modo da dare ad ognuno la possibilità di fornire un proprio contributo. Il prodotto permetterà di finanziare Palm Research Project, progetto scientifico che ha lo scopo di sviluppare nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue molto aggressivo che in Italia colpisce circa 70 bambini all’anno. Il Pandoro Laboratorio Niko Romito sarà possibile acquistarlo presso lo store di Milano e sul sito e-commerce https://shop.laboratorionikoromito.it/