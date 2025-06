LOTTA AL CAPORALATO: BLITZ INTERFORZE NEL FUCINO. ELEVATE MULTE E CONTROLLI SUI CONTRATTI

L’AQUILA – La Polizia di Stato dell’Aquila ha organizzato e coordinato un complesso servizio di controllo straordinario del territorio volto al contrasto all’immigrazione clandestina, all’impiego al lavoro illegale nonché al fenomeno del c.d. “caporalato”.

L’operazione, che segue quelle già in atto da giorni nel territorio di alcuni Comuni del comprensorio marsicano e della piana del Fucino, è stata fortemente voluta dal Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, e disposta a seguito di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro L’Aquila.

Alla stessa, che ha visto impegnate sul campo circa 30 operatori, ha partecipato il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Avezzano, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura dell’Aquila, militari delle Compagnie dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza di Avezzano, funzionari dell’Ispettorato del Lavoro di L’Aquila, oltre ad un mediatore culturale ed una rappresentanza dell’O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).

Durante il servizio, pianificato nel corso di apposito tavolo tecnico tenuto dal Questore, sono stati effettuati, preliminari, mirati controlli lungo le arterie stradali dell’area del Fucino, in particolare nei punti di ritrovo nonché ai mezzi di trasporto utilizzati, quotidianamente, per accompagnare i braccianti agricoli nei campi; successivamente si procedeva alla verifica sui terreni di proprietà, o in uso, a sei aziende agricole locali.

In totale sono state identificate 127 persone, delle quali 84 di origine straniera, risultate regolari sul territorio italiano, e 41 veicoli, dei quali 21 adibiti al trasporto dei braccianti agricoli.

Nel corso dei controlli, che hanno visto impegnati anche 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, sono state elevate sanzioni al Codice della Strada, alcune delle quali per violazioni riguardanti il sovrannumero delle persone trasportate e la mancanza della copertura assicurativa, combinazione questa che mette a rischio i lavoratori stranieri trasportati in caso di incidente stradale.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro L’Aquila, sta procedendo alla verifica delle posizioni delle aziende e dei lavoratori dipendenti, sia dal punto di vista contrattuale che per quel che concerne la sicurezza dei posti di lavoro. I servizi saranno replicati nelle prossime settimane e mirano al miglioramento delle condizioni dei lavoratori del settore agricolo operanti nel Fucino.