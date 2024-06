LOTTA AL CAPORALATO: DA PREFETTURA DELL’AQUILA STRETTA SUI CONTROLLI NELLE AZIENDE AGRICOLE

L’AQUILA – In continuità con le iniziative già assunte nel territorio e in particolare anche con riferimento al Protocollo per la costituzione della Sezione Territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità presso la provincia dell’Aquila, stipulato in data 20 maggio 2024, il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha sensibilizzato le Forze di polizia e l’Ispettorato del Lavoro su una continuativa attività di controllo e di vigilanza delle condizioni di lavoro in agricoltura, nell’ottica di una tutela preventiva di situazioni di abuso e sfruttamento della manodopera, nonché di contrasto al fenomeno del caporalato.

Al tempo stesso il Prefetto ha convocato per il prossimo 5 Luglio una riunione della Sezione Territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità.