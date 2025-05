LOTTA AL CAPORALATO NELL’AREA FUCENSE: OGGI VERTICE IN PREFETTURA ALL’AQUILA

L’AQUILA – Lotta al lavoro nero e al caporalato, con un focus sull’area fucense. E’ questo il tema al centro della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia convocata per oggi dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, alla presenza anche del direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro dell’Aquila. La Prefettura ribadisce la massima attenzione sul fenomeno, già al centro del Tavolo per la sicurezza della Marsica lo scorso 9 maggio, quando le forze dell’ordine sono state invitate a intensificare i controlli, soprattutto in vista della stagione dei raccolti.

Un’attività di contrasto che rappresenta anche una risposta a episodi come quello avvenuto a Pescina (L’Aquila), dove un bracciante ferito a una gamba è stato abbandonato davanti all’ospedale. Per fortuna le condizioni dell’uomo non sono serie.