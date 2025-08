LOTTA ALLA BLUE TONGUE: IL 5 AGOSTO A CASTEL DEL MONTE INCONTRO TRA DITTE ZOOTECNICHE

CASTEL DEL MONTE -Martedì prossimo, 5 agosto, alle ore 10:30, presso il teatro comunale Francesco Giuliani, in viale della Vittoria 18, a Castel del Monte (L’Aquila), si terrà una riunione operativa con le imprese zootecniche sui ristori stanziati dalla Camera di commercio Gran Sasso d’Italia per far fronte all’epidemia di Bluetongue.

L’iniziativa è promossa congiuntamente dal presidente dell’ente camerale, Antonella Ballone, e dal sindaco di Castel del Monte, Matteo Pastorelli, al fine di illustrare nel dettaglio le modalità di richiesta dei contributi previsti a favore del comparto, per far fronte alle gravi ripercussioni economiche causate dalla diffusione dei contagi.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che i nostri allevatori stanno affrontando ultimamente a causa della Bluetongue e, in via prudenziale, abbiamo dovuto rinviare la Rassegna Ovini di Campo Imperatore, un appuntamento sentito e importante per il comparto”, ha dichiarato Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia. “Con questi contributi, concordati con le associazioni di categoria, l’ente camerale intende offrire un aiuto concreto alle imprese del settore con ristori pari a 100mila euro che coprono le spese di vaccini, repellenti e capi da smaltire. Inoltre, l’incontro si terrà il 5 agosto perché vogliamo proseguire la tradizione dello stare insieme agli allevatori in questa data storica legata alla Rassegna Ovini”.

Il sindaco di Castel del Monte, Matteo Pastorelli, ha aggiunto: “Questa iniziativa dimostra l’importanza della collaborazione tra enti per supportare le nostre realtà produttive in momenti di difficoltà. Inoltre, per la nostra comunità la Rassegna Ovini rappresenta da più di 60 anni un grande simbolo di identità e tradizione. Nonostante l’epidemia in atto, che non ne ha permesso l’organizzazione, era comunque necessario un segno tangibile di vicinanza agli imprenditori che tramandano nel futuro la nostra cultura pastorale. Sempre a Castel del Monte, nel pomeriggio del 5 agosto, alle ore 18, verrà inaugurata la mostra “Popoli e Terre della Lana, nell’ambito del progetto Restart “Memorie e Sogno – Tra la Valle del Torino e le Terre della Baronia”. Infine, il sindaco Pastorelli ha ringraziato la Camera di Commercio per la sensibilità e la prontezza con cui ha risposto alle esigenze del territorio.

La partecipazione all’incontro è fortemente raccomandata data l’importanza dei temi che verranno trattati, volti ad alleviare gli effetti negativi che l’epidemia sta producendo per il settore zootecnico.