LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: BERGAMOTTO ALL’AQUILA, “GRATITUDINE ALLA GUARDIA DI FINANZA”

L’AQUILA – Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, aquilana, è intervenuta alla “Quarta edizione della giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti” che si è svolta presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza nel capoluogo di regione.

Con la sua presenza a L’Aquila, si conclude la settimana nazionale anticontraffazione promossa ogni anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’evento, organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Guardia di Finanza, ha avuto come ospiti privilegiati i giovani, con uno sguardo al futuro per la tutela del “Made in Italy. Comunicazione efficace, formazione, cultura della legalità, i temi trattati.

“La diffusione tra i giovani della consapevolezza che la contraffazione favorisce comportamenti illeciti e danneggia le nostre imprese – ha dichiarato la Bergamotto – è un obiettivo che stiamo portando avanti con grande fermezza. Solo con una forte collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, imprese e consumatori, in particolare i giovani, è possibile contrastare in maniera efficace un sistema ben organizzato dietro il quale si nascondono reti criminali a livello internazionale,” – ha aggiunto – il sottosegretario. ” “Esprimo la mia profonda gratitudine alla Guardia di Finanza: grazie alla loro diretta e costante collaborazione , sono molte le operazioni, concluse con successo, sull’intercettazione e sul sequestro delle merci illecite ma anche sullo smantellamento delle reti che agevolano la produzione e la distribuzione dei prodotti contraffatti- ha concluso Bergamotto.

Il sottosegretario ha partecipato nella stessa giornata all’incontro di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico su invito del Presidente Silvano Pagliuca e del Vice-Presidente Lorenzo Dattoli. Per il Sottosegretario Fausta Bergamotto l’incontro con gli imprenditori ha significato un importante momento di confronto e vicinanza al territorio abruzzese. In chiusura di giornata il Sottosegretario ha fatto visita all’azienda Alfagomma, una eccellente realtà produttiva con insediamenti in tutto il mondo.