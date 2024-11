LOTTA ALLA DROGA: CARABINIERI NELLE SCUOLE TERAMANE PER CONTROLLI E PREVENZIONE

TERAMO – Anche alla luce del recente arresto di un minore, operato dai Carabinieri di Teramo, sorpreso in un parco cittadino, in possesso di 800 grammi di hashish e 3.600 Euro in contanti, il Comando Provinciale Carabinieri di Teramo ha intensificato la campagna di prevenzione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole.

Nella giornata di ieri, infatti, sono stati sottoposti a controllo, con l’ausilio di unità cinofile dei Carabinieri di Chieti, diversi Istituti scolastici della città. Nella circostanza, i Carabinieri, con il supporto del cane Gipsy, non hanno rinvenuto stupefacenti, sebbene il cane abbia risposto a più di un’attivazione olfattiva, facendo chiaramente presumere che vi siano stati, comunque, contatti con gli stupefacenti. Tale campagna di prevenzione, anche per quest’anno, non sarà l’unica iniziativa che i Carabinieri adotteranno per gli Istituti scolastici.

Infatti, in linea con la policy del Comando Generale dell’Arma, sono stati già programmati, a partire dal dicembre prossimo e fino al maggio del 2025, diversi incontri con gli studenti delle Scuole Superiori e delle principali Scuole Medie per sensibilizzare i giovani studenti sul dibattito che inerisce ai temi fondamentali della Legalità, della Giustizia e della Cittadinanza Attiva. Durante tali incontri, diversi Ufficiali e Comandanti di Stazione del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo parleranno ai giovani dei diritti fondamentali della Costituzione e dei temi che riguarderanno, tra gli altri, il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere e la sostenibilità ambientale.

Come di consueto, nell’ambito degli incontri, saranno illustrate anche le peculiarità ed i compiti dell’Istituzione, in modo da offrire agli studenti una piena conoscenza dell’Arma e delle sue attività, affinché i giovani possano valutare anche un futuro come Carabinieri. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuto significativamente il numero degli studenti della provincia che hanno partecipato ai diversi concorsi indetti dall’Arma per i ruoli Ufficiali, Marescialli e Carabinieri, concorsi sempre aggiornati sul sito www.carabinieri.it