LOTTA ALLA DROGA: OGGI INIZIATIVA DEL SERD ALL’AQUILA CON MEDICI E PSICOLOGI

L’AQUILA – Informazioni, opuscoli e percorsi istruttivi saranno il filo conduttore dell’iniziativa del Serd, finalizzata a sensibilizzare la popolazione sui rischi nell’uso e nel traffico illecito di droghe, in programma oggi, giovedì 26 giugno, all’Aquila, ai portici di piazza S. Bernardino, dalle ore 17 alle 21. L’iniziativa, curata dal direttore del Serd (servizio dipendenze), dott.ssa Daniela Spaziani, si tiene in concomitanza con la celebrazione della giornata internazionale a tema, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione della comunità sui pericoli nel consumo di droghe e per rafforzare la cooperazione nella lotta contro la dipendenza. Quella di oggi è una delle manifestazioni organizzate ogni anno dal Serd nell’ambito dell’azione di prevenzione sul territorio.

Nel corso dell’evento ‘unità di strada’ di oggi, un’équipe multidisciplinare, composta da medici e psicologi, col prezioso contributo dell’Associazione di Volontariato Vides Spes dell’Aquila, incontrerà i cittadini, in particolare i più giovani, dando informazioni e distribuendo opuscoli sull’argomento. Verranno allestiti dei percorsi ‘alcol’ e ‘gioco d’azzardo’ ed esposti manifesti e locandine contro l’alcol e le sostanze. I ragazzi che parteciperanno potranno sperimentarsi utilizzando occhialini simulatori di ebbrezza alcolica e di intossicazione da cannabis, e tutti potranno ricevere informazioni scientificamente corrette sui temi delle dipendenze patologiche.