LOTTA ALLA POVERTA’ IN ABRUZZO: SANTANGELO, “CONCLUSO L’ITER CON ASSEGNAZIONE A 17 ENTI BENEFICIARI

L’AQUILA – Sono ben 17 gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le Caritas diocesane ammesse al finanziamento di complessivi 250mila euro per il sostegno alimentare alle persone in stato di povertà. L’assessorato regionale alle Politiche Sociali rende noto che l’iter avviato dalla Regione Abruzzo con avviso pubblico si è concluso tempestivamente e proficuamente con l’approvazione degli esiti della commissione di valutazione e assegnazione che si è occupata dell’istruttoria delle istanze presentate e ammesse al contributo.

“Questa vuole essere l’ennesima misura di protezione sociale messa a terra dal mio assessorato anche sulla povertà estrema. A tal fine – dichiara l’assessore Roberto Santangelo – è centrale quanto prezioso il ruolo di chi opera a stretto contatto dei soggetti particolarmente svantaggiati, ovvero le associazioni di volontariato, gli enti e le Caritas. Il nostro intento è quello di intervenire per fronteggiare questa vera e propria emergenza sociale e, in prospettiva, di creare le condizioni necessarie per ricollocare sul mercato del lavoro le tante troppe persone che vivono in condizioni di forte disagio sociale”.

BENEFICIARI: 1 Banco Alimentare dell’Abruzzo Onlus 125.000,00, 2 Consorzio Solidarietà Aprutina Soc.Cooperativa 18.750,00, 3 Ass. Fraterna TAU ODV – ETS 9.375,00, 4 Ass. Multa Paucis -Orga.ne di Volontariato 9.375,00, 5 Caritas Diocesana Chieti- Vasto 9.375,00, 6 Caritas Diocesana L’Aquila 9.375,00, 7 Caritas Diocesana Pescara – Penne 9.375,00, 8 Caritas Diocesana Sulmona – Valva 9.375,00, 9 Associazione Bethel Italia 5.555,55, 10 Associazione Emozioni ODV 5.555,55 ,11 Associazione Fabbrica dell’Esperienza 5.555,55, 12 Ass. I Girasoli APS 5.555,56, 13 Associazione Spazi di Prossimità Onlus 5.555,55 ,14 Caritas Lanciano-Ortona 5.555,55, 15 Collegio Istonio APS 5.555,56, 16 Expleo Integra Onlus 5.555,58, 17 ODV Pubblica Assistenza pros Pineto 5.555,56.