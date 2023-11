LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE: INAUGURATA UNA PANCHINA ARANCIONE IN PIAZZA PRIMO MAGGIO A PESCARA

PESCARA – Ieri si è svolta a Piazza I Maggio l’inaugurazione della panchina arancione nell’ambito della sensibilizzazione portata avanti dall’ONU con la campagna ORANGE THE WORLD 2023 coloriamo il mondo di arancione affinché un raggio di sole rischiari il rosso del sangue delle donne vittime di violenza, per un futuro connotato da maggiore consapevolezza ed impegno per questa scottante problematica attuale. Il Parlamento Europeo sarà illuminato di arancione in queste giornate. L’Avvocatessa Valeria Toppetti ha organizzato l’evento, cui hanno partecipato il Sindaco Carlo Masci e gli Assessori Luigi Albore Mascia e Gianni Santilli, nella duplice veste di Coordinatrice Regionale di bon’t worry International e Vice-Coordinatrice regionale di Azzurro Donna.

Toppetti ha spiegato che “Orange the World” è la campagna globale promossa da Entità delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne ente delle Nazioni Unite che lavora per favorire il processo di crescita e sviluppo della condizione delle donne e della loro partecipazione pubblica. Il Parlamento Europeo sarà illuminato di arancione in queste giornate. La campagna si svolge ogni anno dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza contro le donne, al 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani. I giorni intermedi sono i 16 giorni di Azione. In più di 100 paesi gli edifici o altri oggetti vengono colorati in arancione durante questo periodo e vengono organizzati dibattiti, mostre, dimostrazioni e ogni tipo di altra attività.