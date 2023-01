LOTTA ALLE FRODI: AL VIA CORSI DI ALTA FORMAZIONE DOPO L’INTESA TRA REGIONE E GUARDIA DI FINANZA

L’AQUILA – La nuova collaborazione istituzionale tra la Regione Abruzzo e la Guardia di Finanza in tema di prevenzioni frodi, contabilità pubblica ed altri settori dell’attività della pubblica amministrazione sarà al centro della conferenza stampa in programma domani, 24 gennaio 2023, alle ore 11 nella sede della Guardia di Finanza in via Paolucci all’Aquila.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, il capo Dipartimento della Presidenza, Emanuela Grimaldi, e l’Autorità di gestione dei fondi Europei, Carmine Cipollone.

Verranno illustrati i corsi di alta formazione rivolti al personale della Guardia di Finanza su temi di stringente attualità come la contabilità pubblica, le società partecipate, la prevenzione frodi. I corsi di alta formazione sono finanziati nell’ambito del programmazione comunitaria Fse 2014-2020.