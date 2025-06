LOTTA ALL’EMICRANIA: SERVIZI GRATUITI IL 19 GIUGNO NEGLI OSPEDALI DI CHIETI E VASTO

CHIETI – Due ospedali della Asl Lanciano Vasto Chieti partecipano alla giornata nazionale promossa per informare e sensibilizzare su una patologia ancora troppo invisibile. L’emicrania è tra le malattie più diffuse al mondo e, al tempo stesso, tra le meno riconosciute. Per accendere i riflettori su questa patologia neurologica che colpisce circa il 12% degli adulti – soprattutto donne – Fondazione Onda ETS promuove la terza edizione dell’(H) Open day emicrania, in programma giovedì 19 giugno 2025.

Anche la Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce all’iniziativa, offrendo servizi gratuiti negli ospedali di Chieti e Vasto. Al “SS. Annunziata” di Chieti, dalle ore 8.00 alle 10.00, sarà possibile effettuare una consulenza neurologica con Maria Di Ioia, esperta in diagnosi e cura delle cefalee, nell’ambulatorio stanza 9 al sesto livello del corpo M. È necessaria la prenotazione via E-mail all’indirizzo: cefalee.neuro@asl2abruzzo.it.

Nello stesso giorno, dalle ore 9.00 alle 11.00, sarà inoltre attivo un servizio di colloquio telefonico con neurologo senza necessità di prenotazione, chiamando il numero 0871.358109. L’ospedale di Vasto propone invece un webinar informativo dal titolo «Emicrania al femminile: strategie di gestione», in programma dalle ore 9.00 alle 9.45 sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario richiedere in anticipo il link scrivendo a daniela.travaglini@asl2abruzzo.it.

«La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme – spiega la presidente di Fondazione Onda, Francesca Merzagora –, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione». L’iniziativa, rivolta a tutta la popolazione, è parte della campagna promossa da Fondazione Onda, che dal 2007 attribuisce il Bollino rosa agli ospedali impegnati nella salute femminile. Tutti i servizi attivati nelle oltre 110 strutture aderenti sono consultabili su www.bollinirosa.it.