LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE: INTESA A PESCARA TRA PROCURA, FINANZA E AGENZIA DELLE ENTRATE

PESCARA – È stato formalizzato oggi, a Pescara, presso la Caserma “Ten. Saul Angelini”, sede del locale Comando Provinciale della Guardia di finanza, il Protocollo d’intesa che rafforza i rapporti di collaborazione tra la Procura della Repubblica, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza di Pescara.

A sottoscriverne i contenuti, il Procuratore Capo della Repubblica di Pescara, Dr. Giuseppe Bellelli, il Direttore Regionale Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate, Dr. Francesco Paolo Chimienti e il Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di finanza, Gen. B. Fabio Massimo Mendella.

Il protocollo si prefigge di creare uno strumento strategico per rafforzare la lotta contro l’evasione fiscale e le frodi economico-finanziarie, migliorando il coordinamento investigativo tra autorità giudiziaria, polizia economico-finanziaria e amministrazione fiscale, fluidificando loscambio di informazioni, al fine di accelerare le indagini, rendere tempestive le azioni di aggressione deipatrimoni illeciti e contrastare i fenomeni fraudolenti individuati sul territorio.

La rinnovata collaborazione mira ad intercettare possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale grazie ad una attenta e condivisa analisi dei dati che già in fase amministrativa potrebbero portare in evidenza elementi di rilevanza penale, con l’obiettivo di ridurre i tempi tra le date di commissione del reato e quelle di accertamento dello stesso ed anticipare la direzione delle indagini in presenza di indizi di frodi fiscali, evasioni di rilevante importo o ogni altra condotta fraudolentemente finalizzata all’evasione, anche internazionale. Il protocollo individua direttive e istruzioni operative che rendono più efficace la cooperazione tra Autorità Giudiziaria, Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate, al fine di ottimizzare il collegamento tra le procedure di verifica fiscale, il successivo accertamento dei tributi, unitamente ai suoi sviluppi procedimentali, e le indagini concernenti i reati tributari.