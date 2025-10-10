LOTTA ALLO SPACCIO E IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: CONTROLLI E UN ARRESTO A LUCO DEI MARSI

LUCO DEI MARSI – La Polizia di Stato, nel pomeriggio del 6 ottobre u.s., su disposizioni impartite con ordinanza del Questore, ha coordinato un servizio straordinario di Controllo del Territorio, denominato “ALTO IMPATTO”, nel territorio del Comune di Luco dei Marsi (L’Aquila), in un’attività che si prefissava, tra l’altro, il contrasto all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al controllo, scaturito a seguito di quanto emerso nel corso del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura in data 25 settembre, hanno partecipato, in modo coordinato, 20 operatori delle forze di polizia, e in particolare il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Avezzano, dell’Ufficio Immigrazione della Questura di L’Aquila e del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” e, inoltre, militari della Guardia di Finanza, tra cui un operatore cinofilo, e dell’Arma dei Carabinieri.

All’esito del servizio, tenutosi in orario pomeridiano, sono state identificate 133 persone di cui79 stranieri e ben 52 con pregiudizi di Polizia; controllati, altresì, 61 autoveicoli, con sanzioni al codice della strada ed il ritiro di una patente di guida.

L’ausilio dell’unità cinofila della G.d.F. ha portato all’arresto di un cittadino italiano, trovato con hashish e uno spinello già confezionato, per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio (ex art. 73 DPR 309/90), e a segnalarne un altro, con specifici pregiudizi di Polizia, all’Autorità Prefettizia per possesso di una dose di cocaina (uso personale ex art. 75 DPR 309/90); il tutto all’esito di perquisizioni personali estese anche al domicilio dei soggetti controllati.

A seguito delle irregolarità riscontrate nel corso di un controllo effettuato presso un locale pubblico, il titolare dello stesso è stato sanzionato amministrativamente.