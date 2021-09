LOTTA TUMORI AL SENO, NELL’AQUILANO AL VIA CAMPAGNA DELLA LILT

L’AQUILA – Al via alla campagna di sensibilizzazione della Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori, per promuovere la prevenzione e la lotta contro il tumore al seno che, come ogni anno, inizia ufficialmente il primo ottobre.

Nell’Aquilano si comincia con un’iniziativa ideata e promossa dal fotografo Antonio Oddi a favore della sezione provinciale presieduta dal dottor Antonio Addari.

A ricordare l’importanza della prevenzione saranno delle cartoline che verranno distribuite nei luoghi maggiormente frequentati, su cui spicca il volto sorridente di due bellissime ragazze, Giorgia Farina e Giada Panella, fotografate da Antonio Oddi che con l’indice rivolto verso un pubblico immaginario invitano tutti a fare prevenzione lanciando un messaggio di speranza per la lotta contro il tumore”, si legge in una nota.

“Il progetto – viene spiegato – ha lo scopo di diffondere e divulgare il concetto di prevenzione oncologica e far capire l’essenzialità di sottoporsi a visite periodiche di controllo. Il presidente chirurgo e senologo Antonio Addari e le volontarie impegnate in altre iniziative che avranno luogo durante il mese di ottobre e dedicate alla ‘Campagna nastro rosa’ relativa alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla mammella, ringraziano gli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo alla realizzazione del progetto”.

Per informazioni: sede L’Aquila, via Antica Arischia tel 389-5951070; sede Avezzano, Via Veneto 58 tel 347- 9864439.