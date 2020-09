LOTTA TUMORI AL SENO: PESCARA PARTECIPA ALLA “RACE FOR THE CURE VIRTUALE 2020”, IL PROGRAMMA DI DOMENICA

PESCARA – Pescara partecipa alla Race for the Cure Virtuale 2020.

L’evento si svolgerà domenica 27 settembre, dalle 10 alle 18.30, in Piazza della Rinascita, organizzato dal Comitato Abruzzo di Komen Italia, proietterà Pescara tra le numerose città europee che nel weekend del 25, 26 e 27 settembre animeranno la versione virtuale ed a distanza della “Race for the Cure Virtuale Europea 2020”- l’unica possibile in tempi di pandemia- unite nella comune mission di accendere i riflettori su una patologia oncologica complessa, che ogni anno colpisce oltre cinquantamila donne nel nostro Paese e che va contrastata con un’arma preziosa: la diffusione della cultura della prevenzione.

La manifestazione, che verrà presentata da due giornalisti del Tg1 Mariasilvia Santilli e Roberto Chinzari, inizierà alle 10 con i saluti dell’assessore allo Sport della Regione Abruzzo Guido Quintino Liris, dell’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, dell’assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese e del presidente del Comitato Abruzzo di Komen Italia Isabella Marianacci.

Poi si entrerà nel vivo di una tavola rotonda sulla Prevenzione dei tumori del seno con un parterre di specialisti d’ eccezione: il professor Ettore Cianchetti, la dottoressa Simona Grossi, il dottor Alberto Bafile, il dottor Maurizio Brucchi ed il dottor Marino Nardi.

Le conclusioni verranno affidate all’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì.

A seguire, il programma prevede lo svolgimento di una serie di attività sportive organizzate da associazioni “friends of Komen Italia” a cui sarà possibile partecipare gratuitamente, prenotandosi in loco.

Dalle 12.15 alle 13 si svolgerà una sessione di Zumba, a cura della palestra A&G Bodypower, dalle 14 alle 15 è prevista una sessione di Fascial Body Mind a cura dell’Associazione ISA, dalle 15 alle 16 l’attività di Nordic Walking, sempre a cura di ISA, dalle 16 alle 17 sarà il momento dedicato alla Biodanza con Spazio Donna Abruzzo e dalle 17 alle 18 quello del Tai Chi con l’Associazione G.A.I.A.

In seguito, è prevista la partecipazione dell’Allenatore della Pescara Calcio Massimo Oddo e di alcuni giocatori della squadra ed alle 18.30 la manifestazione si concluderà con un momento musicale dedicato alle Donne in Rosa con Piero Mazzocchetti e con i saluti del sindaco di Pescara Carlo Masci.

“Lo scorso weekend l’abbiamo dedicato alla prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere ed alla tutela della salute femminile con la tappa pescarese della Carovana della Prevenzione, grazie alla quale siamo riusciti ad erogare ben 239 visite specialistiche e prestazioni clinico-diagnostiche”, spiega Isabella Marianacci, presidente del Comitato Abruzzo di Komen Italia.

“E’ stato un risultato particolarmente significativo, visto il momento complesso che stiamo attraversando, in cui gli screening oncologici hanno subito fortemente i contraccolpi della pandemia. Il bellissimo ricordo delle emozioni vissute lo scorso anno ed i fotogrammi di Pescara avvolta in una nuvola rosa durante la prima edizione della ‘Race for the Cure’ targata Abruzzo – prosegue Marianacci – hanno alimentato l’entusiasmo nel portare avanti i nostri progetti in questi mesi. Nonostante la pandemia ci abbia impedito di realizzare una edizione live della Race Pescara per il 2020, noi abbiamo scelto di non arrenderci, ma di impegnarci più che mai nel mantenere accesi i riflettori sui tumori del seno, restando sempre al fianco delle Donne in Rosa della nostra Regione”.

“Per questo vi invitiamo a partecipare all’evento che stiamo organizzando per domenica 27 ed a continuare a sostenerci, iscrivendovi alla Race Virtuale 2020 su: www.raceforthecure.it ”, conclude Marianacci.

“La Regione Abruzzo è orgogliosa di aver dato il proprio fattivo contributo allo svolgimento di ‘Race for the cure’, evento non solo di grande rilievo sportivo, ma di promozione della cultura della prevenzione alla lotta contro il tumore al seno – dichiara l’assessore regionale allo Sport Guido Liris – In un momento di difficoltà per tutti noi, dovuto all’emergenza Coronavirus, questa manifestazione assume un valore ancora più forte, nella necessità di contemperare la volontà di valorizzare un evento ormai entrato nel dna della città di Pescara e della Regione tutta, con le condizioni restrittive legate all’abbattimento del rischio del contagio del Covid”.

“Alla pratica sportiva si coniugano, infatti, la prevenzione, la promozione di un corretto stile di vita e la solidarietà, elementi imprescindibili per la ripartenza post lockdown – conclude Liris – Un ideale abbraccio a tutte le donne che parteciperanno all’evento e un ringraziamento speciale all’Associazione ‘Susan G. Komen Italia’ che ne cura l’organizzazione”.

“La politica della prevenzione oncologica è indiscutibilmente sinonimo di ‘tutela della salute’ – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli – Tre parole in cui è racchiusa l’importanza primaria di iniziative come quella promossa dalla Komen Italia”.

“Parlare in modo chiaro di patologia oncologica, di cancro – prosegue Martelli – significa abbattere un tabù, incentivare i cittadini a partecipare, ad informarsi, a conoscere, perché, e oggi lo sappiamo, scoprire un tumore quando è ancora piccolo, dunque, nelle sue fasi iniziali, significa salvare una vita, significa garantire la guarigione completa ed abbattere i costi della sanità”, conclude Martelli.

“Da assessore ai Grandi Eventi, ma ancor prima da cittadino, sono particolarmente onorato di accogliere, ancora una volta, nella città di Pescara ‘Race For the Cure’, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno”, dichiara l’Assessore ai Grandi eventi del Comune di Pescara Alfredo Cremonese.

“Da rappresentante di una istituzione non potevo mancare, volendo essere in prima linea per la battaglia contro il nemico numero uno delle donne, quello che colpisce l’essenza stessa della femminilità. La medicina e la ricerca fanno passi da giganti, e le istituzioni devono correre alla stessa velocità, cercando di garantire appieno il diritto alla salute”, prosegue l’assessore.

“Il concetto di salute non va solo inteso come sinonimo di assenza di malattia, ma è determinato da svariati fattori, dallo stile di vita, dalle condizioni socio-economiche, dalla cultura, dai servizi sanitari e non solo e quindi richiede un impegno su diversi fronti. Un ringraziamento speciale va all’organizzazione tutta per l’impegno nel sensibilizzare la popolazione su temi così primari per la collettività”, conclude Cremonese.

Il Comitato Abruzzo di Komen Italia “ringrazia di cuore l’Assessorato allo Sport della Regione Abruzzo, l’Assessorato allo Sport del Comune di Pescara e l’Assessorato al Turismo ed ai Grandi eventi del Comune di Pescara, Johnson&Johnson, Aveeno, Pfizer, Oysho, Vidermina, Boots, Golf Club Margara, Grandi Stazioni, la palestra A&G Bodypower, le Associazioni: ISA, Spazio Donna Abruzzo, G.A.I.A., il fotografo Giulio Gennari, il grafico Gianluca Mariani e tutti i volontari che stanno contribuendo alla realizzazione di questo evento e che col loro prezioso lavoro, rappresentano il vero motore di ogni nostra iniziativa”.

Dalle 10 alle 12.30 l’evento andrà in onda in diretta streaming su: https://www.facebook.com/773486472682616/posts/3605791952785373/?d=n

