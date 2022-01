LOTTERIA ITALIA, IN ABRUZZO: VENDUTI QUASI 167MILA BIGLIETTI

L’AQUILA – Trend di vendita in crescita per la Lotteria Italia in Abruzzo: sono stati 166.880 i tagliandi staccati, il 50,1% in più sull’edizione precedente. A livello provinciale, rileva agipronews,Chieti guida la classifica di vendite con 52.060 biglietti (+55,8%) mentre al secondo posto c’è L’Aquila con 45.920 biglietti staccati (+65,7%) e terza è Teramo con 36.640 tagliandi venduti (+47,4%).

A chiudere Pescara dove le vendite hanno toccato quota 32.260 (+28,1%). Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.