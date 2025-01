LOTTERIA ITALIA: OGGI L’ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI

ROMA – Cresce l’attesa per il tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia che, come ogni Epifania, regalerà premi a sei zeri con il più ambito da 5 milioni di euro.

L’appuntamento è con la puntata speciale della trasmissione Rai “Affari Tuoi”, durante la quale saranno estratti i biglietti vincenti assegnati ai relativi montepremi.

Il ‘sogno’ di centrare il jackpot sembra continuare a fare breccia nel cuore degli italiani. Anche quest’anno, infatti, i dati relativi alle vendite dei biglietti hanno fatto registrare un ulteriore incremento del 29%, con 8,6 milioni di tagliandi staccati a fronte dei 6,7 dello scorso anno.

Sul piano regionale aumentano del 41% le vendite dei biglietti in Lombardia. Secondo quanto apprende l’agenzia specializzata Agipronews, per l’edizione 2024 il totale tocca quota 1,4 milioni di biglietti, numeri che piazzano la regione – probabilmente grazie al traino delle tante grandi vincite dello scorso anno – al primo posto in Italia per tagliandi acquistati, scalzando il Lazio, al secondo posto con 1,2 milioni di biglietti (+0,5%).

Al terzo posto del podio, come lo scorso anno, la Campania con 900mila tagliandi, per un aumento del 39%. Seguono Emilia-Romagna e Piemonte, rispettivamente con 805mila e 623mila tagliandi staccati. Tra le regioni con la crescita maggiore delle vendite spicca la Basilicata, al primo posto con un incremento del 65% (da 42mila a 69mila).

Grande boom anche in Umbria, dove il numero di tagliandi venduti è passato da 132mila a 216mila (+64%), e in Trentino Alto Adige, dove la quantità è cresciuta del 63%. Numeri importanti anche per Sicilia (+56%) e Puglia (+55%). Secondo i dati diffusi da Agimeg, la regione più ‘fortunata’ del nuovo millennio è il Lazio con 8 primi premi vinti in 25 estrazioni. Al secondo posto la Campania e la Lombardia, entrambe con 4 premi.

Sono 10 le regioni ancora a secco di premi da 5 milioni e precisamente: Valle d’Aosta, Toscana, Basilicata, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna.

Incredibile a dirsi, ma la Lotteria Italia ha anche dei record negativi. Dal 2002 ad oggi non sono stati riscossi premi per circa 31 milioni di euro. Il record negativo – ricorda sempre Agimeg – è detenuto dall’edizione del 2008 nella quale non venne ritirato il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma. In quel caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi da 5 milioni nell’edizione successiva. Si trattò dell’unico caso nella storia della Lotteria.