LOTTERIA L’AQUILA PER LA VITA, CONSEGNATA MAGLIA AUTOGRAFATA DA GIOCATORI RUGBY DI PARMA

L’AQUILA – È stata vinta da Giovanni Chiarelli di Santo Stefano di Sessanio la maglia delle zebre, autografata da tutti i giocatori della squadra di rugby di Parma regalata alla Onlus L’Aquila per la vita.

Messa in palio un mese fa attraverso una lotteria, la preziosa maglia è stata consegnata a Chiarelli dopo l’estrazione del biglietto vincente avvenuta davanti a Fabio Santavicca, sindaco di Santo Stefano di Sessanio, all’avvocato Antonio Orsini, mente dell’iniziativa e dei dirigenti dell’Aquila per la vita. L’intero incasso realizzato con la vendita dei tagliandi sarà utilizzato dall’associazione aquilana per l’acquisto di materiale sanitario.