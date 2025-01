CARSOLI – Festa in Abruzzo con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, arriva da Carsoli, in provincia dell’Aquila, la vincita più alta grazie a tre ambi e un terno dal valore totale di 23.750 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro, per un totale di 111,8 milioni di euro da inizio 2025.