LOTTO: A CITTA’ SANT’ANGELO VINTI OLTRE 47MILA EURO

CITTA’ SANT’ANGELO – Il Lotto premia l’Abruzzo.

Nell’estrazione di martedì 22 aprile, come riporta Agipronews, vinti 47.500 euro a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, grazie a tre ambi e un terno, con la vincita realizzata in via Crocifisso.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 428 milioni di euro dall’inizio del 2025.