LOTTO: A SALERNO SCOMMETTITORE CENTRA UN 9 DA CENTOMILA EURO DOPO AVERNE GIOCATI SOLO 4

SALERNO – Le ultime estrazioni del 10eLotto hanno premiato Salerno dove un fortunato giocatore – riporta Agimeg – ha centrato un ‘9’ nella modalità Frequente e, a fronte di una spesa di 4 euro, ha vinto 100.000 euro. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sono stati vinti 18.000 euro con un ‘6’. A Capriati Volturno, in provincia di Caserta, è stato realizzato un ‘6’ da 5.000 euro.

Al Lotto premiato San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, con un terno sulla ruota Nazionale da 19.687 euro. Infine, due vincite da 12.500 euro centrate a Sant’Antonio Abate: la prima per effetto di un ambo sulla ruota di Napoli (24-58), la seconda grazie ad un terno sulla ruota di Venezia.