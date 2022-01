ROMA – La fortuna fa tappa in Abruzzo con il Lotto: nel concorso del 30 dicembre, come riporta Agipronews, un giocatore di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, ha centrato 6 ambi, 3 terni e una quaterna per una vincita totale di 27.900 euro.

Negli ultimi tre concorsi il Lotto ha distribuito vincite per oltre 19 milioni per un totale di 1,1 miliardi in tutto il 2021.