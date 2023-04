CELANO -Il 10eLotto premia l’Abruzzo: come riporta Agipronews, a Celano, in provincia de L’Aquila, sono stati vinti 20mila euro con un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 29,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

Nelle scorse settimane il Lotto ha distribuito vincite molto interessanti soprattutto nelle province di Teramo e Chieti.